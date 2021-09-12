Марко объяснил, почему нельзя сравнивать аварии Хэмилтона и Ферстаппена и Сенны с Простом
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что новая авария между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном никак не повлияет на их последующую борьбу за чемпионский титул в сезоне-2021. При этом Марко объяснил, почему ему не нравятся сравнения нынешних аварий Хэмилтона и Ферстаппена со столкновениями, которые допускали Ален Прост и Айртон Сенна в борьбе за чемпионские титулы в сезонах 1989 и 1990 годов.
«Тот факт, что они больше не друзья, никак не поменяет результат. Борьба за титул продолжится, как прежде.
Сравнения с Сенной и Простом? Тут огромная разница. Результат одинаковый, но там всё делалось намеренно. А теперь у них обоих не было таких намерений», — приводит слова Марко GPBlog.
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