Марко объяснил, почему нельзя сравнивать аварии Хэмилтона и Ферстаппена и Сенны с Простом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что новая авария между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном никак не повлияет на их последующую борьбу за чемпионский титул в сезоне-2021. При этом Марко объяснил, почему ему не нравятся сравнения нынешних аварий Хэмилтона и Ферстаппена со столкновениями, которые допускали Ален Прост и Айртон Сенна в борьбе за чемпионские титулы в сезонах 1989 и 1990 годов.



«Тот факт, что они больше не друзья, никак не поменяет результат. Борьба за титул продолжится, как прежде.



Сравнения с Сенной и Простом? Тут огромная разница. Результат одинаковый, но там всё делалось намеренно. А теперь у них обоих не было таких намерений», — приводит слова Марко GPBlog.