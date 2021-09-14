«Приятель по тренажёрному залу». Хэмилтон встретился с голливудским актёром Вином Дизелем

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил пост в своём «инстаграме», где показал совместное фото со знаменитым голливудским актёром Вином Дизелем.



«Вчера приятель по тренажёрному залу заскочил на трассу», — подписал фото Хэмилтон.

Фотографии можно посмотреть на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.



В общем зачёте пилотов Льюис занимает второе место. В активе британца 221,5 очка. На первом месте нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен — на его счету 226,5 балла.