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Палмер объяснил, почему в аварии на Гран-при Италии чуть больше виноват Ферстаппен

Палмер объяснил, почему в аварии на Гран-при Италии чуть больше виноват Ферстаппен
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Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о столкновении Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии, в результате которого оба пилота сошли с дистанции. Стюарды признали виновным гонщика «Ред Булл», которого оштрафовали на три позиции стартовой решётки Гран-при России.

«В целом я бы возложил чуть большую часть вины на Ферстаппена из-за его агрессии. У Макса было больше шансов избежать столкновения, чем у Хэмилтона. В целом же это был гоночный инцидент, в котором обе стороны боролись до конца. Хэмилтон надеялся, что Ферстаппен отступит из-за риска аварии, Макс ждал, что Льюис предоставит ему больше места. В конечном итоге, учитывая, что поставлено на карту, ожидания обоих оказались немного наивными», — цитирует Палмера официальный сайт Формулы-1.

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