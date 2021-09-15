Вильнёв: Сенна и Прост были готовы играть грязно, у Хэмилтона и Ферстаппена такого нет

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о противостоянии Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

«Важно то, что они оба сражаются за титул, и никто не хочет оказаться позади. У Ферстаппена есть преимущество — он не допускает серьёзных ошибок. Он всегда атакует. Льюис же способен проявлять слабость. Это же можно сказать и о сравнении команд. После ухода Росберга Льюису было легко. Он, возможно, задремал, но в этом сезоне его разбудили. И он всё ещё феноменальный гонщик.

Стоит ли Хэмилтону и Ферстаппену успокоиться? Ни в коем случае. Это битва. Я бы не сказал, что они слишком агрессивны. Они просто хотят победить. В сражении Сенны и Проста всё было иначе — они ненавидели друг друга и были готовы играть грязно. В сражении Хэмилтона и Ферстаппена такого нет», — приводит слова Вильнёва GrandPrix247.