Вильнёв: Сенна и Прост были готовы играть грязно, у Хэмилтона и Ферстаппена такого нет

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о противостоянии Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
«Важно то, что они оба сражаются за титул, и никто не хочет оказаться позади. У Ферстаппена есть преимущество — он не допускает серьёзных ошибок. Он всегда атакует. Льюис же способен проявлять слабость. Это же можно сказать и о сравнении команд. После ухода Росберга Льюису было легко. Он, возможно, задремал, но в этом сезоне его разбудили. И он всё ещё феноменальный гонщик.
Стоит ли Хэмилтону и Ферстаппену успокоиться? Ни в коем случае. Это битва. Я бы не сказал, что они слишком агрессивны. Они просто хотят победить. В сражении Сенны и Проста всё было иначе — они ненавидели друг друга и были готовы играть грязно. В сражении Хэмилтона и Ферстаппена такого нет», — приводит слова Вильнёва GrandPrix247.
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