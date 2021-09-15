Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Один из судей Гран-при Италии объяснил штраф Ферстаппена

Один из судей Гран-при Италии объяснил штраф Ферстаппена
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Витантонио Льюцци, работавший судьёй на Гран-при Италии, объяснил причину, по которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был оштрафован за аварию с Льюисом Хэмилтоном. Напомним, Макс потеряет три позиции на старте Гран-при России.

«Я объяснил динамику эпизода другим стюардам с точки зрения пилота, после чего мы все оценили, кто несёт ответственность за аварию. Как и сказано в нашем вердикте, это был очень оптимистичный манёвр со стороны Ферстаппена.

Это два отличных пилота и две прекрасные команды, но было бы намного лучше, если бы они снизили градус противостояния. И в Сильверстоуне, и в Монце всё могло закончиться куда хуже», — приводит слова Льюцци La Gazzetta dello Sport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021