Риккардо — о победе на Гран-при Италии: до сих пор мало сплю, в голове восторг
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился эмоциями от своей победы на Гран-при Италии. Гонщик отметил, что успех серьёзно воодушевил его.
«Если честно, в последние дни я мало сплю. Не из-за тусовок или чего-то подобного, просто в голове по-прежнему какой-то восторг. Я получил невероятное количество сообщений от друзей и близких, это потрясающе. Поэтому переключиться в обычный режим пока сложно.
Быстрейший круг в Монце? За десять кругов до финиша старался сохранять спокойствие, но на последнем круге внезапно решил заработать бонусный балл.
Чувствую себя по-настоящему счастливым, став частью первой победы «Макларена» за долгое время. Вижу, что это много значит для многих людей», — приводит слова Риккардо BBC.
Комментарии
- 17 сентября 2021
-
00:06
- 16 сентября 2021
-
22:51
-
21:58
-
20:38
-
20:00
-
19:07
-
18:28
-
18:14
-
17:39
-
16:56
-
15:46
-
14:34
-
13:49
-
11:38
-
11:33
-
11:07
-
10:40
-
09:41
-
00:38
- 15 сентября 2021
-
22:46
-
21:58
-
20:57
-
19:56
-
18:30
-
17:31
-
16:22
-
15:15
-
14:19
-
13:35
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:54
-
10:00
-
00:24
Партнерский контент