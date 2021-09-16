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Риккардо — о победе на Гран-при Италии: до сих пор мало сплю, в голове восторг

Риккардо — о победе на Гран-при Италии: до сих пор мало сплю, в голове восторг
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился эмоциями от своей победы на Гран-при Италии. Гонщик отметил, что успех серьёзно воодушевил его.

«Если честно, в последние дни я мало сплю. Не из-за тусовок или чего-то подобного, просто в голове по-прежнему какой-то восторг. Я получил невероятное количество сообщений от друзей и близких, это потрясающе. Поэтому переключиться в обычный режим пока сложно.

Быстрейший круг в Монце? За десять кругов до финиша старался сохранять спокойствие, но на последнем круге внезапно решил заработать бонусный балл.

Чувствую себя по-настоящему счастливым, став частью первой победы «Макларена» за долгое время. Вижу, что это много значит для многих людей», — приводит слова Риккардо BBC.

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