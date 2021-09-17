Ральф Шумахер переживал, что Себастьян Феттель примет решение завершить карьеру

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что переживал насчёт слухов о возможном завершении карьеры пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем.
«Я рад, что Феттель принял решение остаться, потому что это важно и для Формулы-1, и для Германии. Было бы обидно, если бы мы потеряли такого гонщика, как Себастьян Феттель. Я волновался, потому что в последнее время Себ очень много высказывался в критичном ключе. Мы все знаем, что Феттель очень беспокоится по поводу защиты окружающей среды — что здорово. Он поддерживает многие проекты и начинания. Из-за этого были сомнения, решит ли он остаться.
В Зандворте он был в плохом настроении и сильно критиковал ситуацию в Формуле-1 в вопросе защиты окружающей среды. Так что да, я начал переживать, что Себастьян стал уделять очень много времени другим вещам, к тому же ему хочется проводить больше времени с семьёй.
Я знаком с подобным. Когда ты продолжаешь выступать, но больше это не приносит тебе удовольствия, особенно эти постоянные перелёты. Семья дома, а на автодроме ты один. В такие моменты начинаешь думать о том, что на самом деле для тебя важно», — цитирует Шумахера PlanetF1.
Напомним, Феттель продлил контракт с «Астон Мартин» на сезон-2022.
- 17 сентября 2021
-
20:03
-
19:05
-
17:23
-
17:10
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
13:46
-
13:13
-
12:21
-
11:23
-
10:42
-
10:06
-
00:06
- 16 сентября 2021
-
22:51
-
21:58
-
20:38
-
20:00
-
19:07
-
18:28
-
18:14
-
17:39
-
16:56
-
15:46
-
14:34
-
13:49
-
11:38
-
11:33
-
11:07
-
10:40
-
09:41
-
00:38
- 15 сентября 2021
-
22:46
-
21:58