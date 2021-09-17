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Ральф Шумахер переживал, что Себастьян Феттель примет решение завершить карьеру

Ральф Шумахер переживал, что Себастьян Феттель примет решение завершить карьеру
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что переживал насчёт слухов о возможном завершении карьеры пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем.

«Я рад, что Феттель принял решение остаться, потому что это важно и для Формулы-1, и для Германии. Было бы обидно, если бы мы потеряли такого гонщика, как Себастьян Феттель. Я волновался, потому что в последнее время Себ очень много высказывался в критичном ключе. Мы все знаем, что Феттель очень беспокоится по поводу защиты окружающей среды — что здорово. Он поддерживает многие проекты и начинания. Из-за этого были сомнения, решит ли он остаться.

В Зандворте он был в плохом настроении и сильно критиковал ситуацию в Формуле-1 в вопросе защиты окружающей среды. Так что да, я начал переживать, что Себастьян стал уделять очень много времени другим вещам, к тому же ему хочется проводить больше времени с семьёй.

Я знаком с подобным. Когда ты продолжаешь выступать, но больше это не приносит тебе удовольствия, особенно эти постоянные перелёты. Семья дома, а на автодроме ты один. В такие моменты начинаешь думать о том, что на самом деле для тебя важно», — цитирует Шумахера PlanetF1.

Напомним, Феттель продлил контракт с «Астон Мартин» на сезон-2022.

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