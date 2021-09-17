Роберт Шварцман принял участие в тестах болида «Феррари» 2018 года в Имоле

Российский гонщик Формулы-2, пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман принял участие в тестах машины «Феррари» 2018 года на трассе в Имоле. Россиянин поделил тестовый день с Антонио Фуоко. Видеозапись с участием Шварцмана в тестах была опубликована в «твиттере» Академии «Феррари».
Россиянин по итогам этапа Формулы-2 в Италии трижды финишировал в очках, заняв шестое, третье и снова шестое места. За три этапа до конца сезона Роберт Шварцман отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри на 36 очков. Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт в Сочи, параллельно с Гран-при России Формулы-1.
Ранее экс-пилот Формулы-1 Мика Сало поделился своим мнением о шансах российского гонщика в будущем стать боевым пилотом чемпионата мира.
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