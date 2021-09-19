Тото Вольф рассказал о «самом главном оружии» «Мерседеса»

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о «самом главном оружии» своей команды. По словам Тото, постоянные обвинения со стороны спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко являются средством, которое только укрепляет немецкий гоночный коллектив.



«Мистер Ворчун является нашим самым главным оружием. Ники (Лауда — экс-неисполнительный директор «Мерседеса». Скончался в 2019 году. — Прим. «Чемпионата») всегда говорил: Каждая атака извне только усиливает нашу команду», — приводит слова Вольфа Sport24 Auto.



Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма» показал, как проходит его восстановление после аварии, полученной на Гран-при Италии, когда он столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.