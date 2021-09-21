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В Ф-3 вспомнили победу Шварцмана в сезоне-2019, которую он одержал благодаря успеху в Сочи

В Ф-3 вспомнили победу Шварцмана в сезоне-2019, которую он одержал благодаря успеху в Сочи
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Пресс-служба Формулы-3 разместила видео в официальном «твиттере» организации, посвящённое победе российского гонщика, пилота Академии «Феррари» Роберта Шварцмана в сезоне-2019. Победы в чемпионате Роберт добился в предпоследней гонке, которая проходила на его домашнем этапе в Сочи.

«В прошлый раз мы короновали чемпиона в Сочи», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на странице Формулы-3 в «Твиттере».

Россиянин по итогам этапа Формулы-2 в Италии трижды финишировал в очках, заняв шестое, третье и снова шестое места. За три этапа до конца нынешнего сезона Роберт отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри на 36 очков. Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт в Сочи, параллельно с Гран-при России Формулы-1.

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