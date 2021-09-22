Ральф Шумахер: Мазепин жаждет доказать силой: «Я лучше Мика, не надо меня критиковать»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о российском пилоте «Хааса» Никите Мазепине. Ранее Никита принёс извинения в адрес напарника Мика Шумахера после их столкновения в одном из эпизодов на Гран-при Италии.



«Примирительный подход, безусловно, выглядит лучше, чем то, что было раньше, но не отменяет того факта, что он жаждет доказать силой: «Я лучше Мика, не надо меня критиковать».



По целому ряду вещей видно, что Никита ещё не вырос — у него всё ещё слишком много проблем с машиной. Он до сих пор не держит ситуацию под контролем. А вот подход Мика очень спокойный. Инженеры с самого начала сказали, что он понимает контекст, работает над ним, что он развивается быстрее, чем ожидалось, и в нём есть большой потенциал. Не очень приятная перспектива для другого гонщика», — приводит слова Ральфа F1-Insider.

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