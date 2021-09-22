Мазепин — о Мике Шумахере: суперталантливый парень, он мне нравится до глубины души

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поделился мыслями о своём напарнике Мике Шумахере.



«Думаю, мы всего лишь два молодых гонщика, которые хотят взобраться на вершину Формулы-1, но сейчас оказались в трудном положении. Проходит этап за этапом, а мы можем сражаться разве что друг с другом. Я изо всех сил пытаюсь показать что-то большее.



Не знаю, сколько лет нам осталось проработать вместе, но не думаю, что это будет гладкая поездка. Но в конечном итоге это заставляет нас работать усерднее, преодолевать трудные моменты и временами побеждать.



Я познакомился с Миком, когда он участвовал в гонках на картинге, и ничего не изменилось. Многие не помнят, но даже тогда наши поездки были не из лёгких. Я хотел попасть в Формулу-1 и побеждать в гонках. Того же желал и он. Иногда мы ладили лучше, иногда — хуже, а иногда у нас бывали и вовсе тяжёлые отрезки.



Мне до глубины души нравится Мик. Мне кажется, что он суперталантливый парень, который добился невероятных достижений. Но это за пределами трассы. А здесь мне все равны. Мне неважно, с кем я сражаюсь. Всё, что я делаю, я делаю в рамках правил. Вот почему я уверен, что между нами не будет никаких серьёзных проблем», — приводит слова Мазепина Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1: Beyond The Grid.