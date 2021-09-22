Мазепин — о Мике Шумахере: суперталантливый парень, он мне нравится до глубины души

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поделился мыслями о своём напарнике Мике Шумахере.
«Думаю, мы всего лишь два молодых гонщика, которые хотят взобраться на вершину Формулы-1, но сейчас оказались в трудном положении. Проходит этап за этапом, а мы можем сражаться разве что друг с другом. Я изо всех сил пытаюсь показать что-то большее.
Не знаю, сколько лет нам осталось проработать вместе, но не думаю, что это будет гладкая поездка. Но в конечном итоге это заставляет нас работать усерднее, преодолевать трудные моменты и временами побеждать.
Я познакомился с Миком, когда он участвовал в гонках на картинге, и ничего не изменилось. Многие не помнят, но даже тогда наши поездки были не из лёгких. Я хотел попасть в Формулу-1 и побеждать в гонках. Того же желал и он. Иногда мы ладили лучше, иногда — хуже, а иногда у нас бывали и вовсе тяжёлые отрезки.
Мне до глубины души нравится Мик. Мне кажется, что он суперталантливый парень, который добился невероятных достижений. Но это за пределами трассы. А здесь мне все равны. Мне неважно, с кем я сражаюсь. Всё, что я делаю, я делаю в рамках правил. Вот почему я уверен, что между нами не будет никаких серьёзных проблем», — приводит слова Мазепина Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1: Beyond The Grid.
- 22 сентября 2021
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50
-
16:03
-
15:21
-
14:23
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:50
-
09:48
-
00:53
- 20 сентября 2021
-
23:56
-
22:43
-
21:33
-
20:53
-
18:54
-
18:32