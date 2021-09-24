Формула-1. Гран-при России. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 24 сентября, на «Сочи Автодроме» на федеральной территории Сириус состоятся пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — ВТБ Гран-при России. Первая сессия свободной практики стартует в 11:30 по московскому времени, вторая начнётся в 15:00.
После 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при России Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при России Формулы-1
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
08:00
-
01:01
-
00:33
- 23 сентября 2021
-
23:38
-
22:41
-
22:31
-
21:24
-
19:54
-
19:17
-
19:16
-
18:33
-
17:23
-
16:56
-
16:51
-
15:05
-
15:00
-
14:34
-
14:06
-
13:58
-
13:11
-
12:09
-
11:47
-
11:32
-
11:17
-
09:57
-
00:05
- 22 сентября 2021
-
22:20
-
21:13
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
Партнерский контент