Формула-1. Гран-при России. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 24 сентября, на «Сочи Автодроме» на федеральной территории Сириус состоятся пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — ВТБ Гран-при России. Первая сессия свободной практики стартует в 11:30 по московскому времени, вторая начнётся в 15:00.



После 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при России Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при России Формулы-1