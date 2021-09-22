Мазепин рассказал, почему у Шумахера появилось новое шасси «Хааса»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему получилось, что в первой половине сезона-2021 Формулы-1 он использовал прошлогоднее шасси, а его напарник Мик Шумахер — новое.
«Как вы помните, в 2020-м в Бахрейне произошла серьёзнейшая авария с участием Ромена Грожана. Если бы не она, то план заключался в том, что мы продолжим использовать два старых шасси 2020 года — для экономии денег. Но так как одно шасси сгорело, то построили новое — и после тестов оно осталось у моего напарника. А я получил шасси 2020 года.
Всего у нас в команде было три шасси — одно новое, старое и запасное, более тяжёлое, потому что так случилось, что при производстве его сделали на три килограмма тяжелее. Когда у меня и у команды возникли вопросы, то в Монако мы отложили моё старое шасси и попробовали запасное, которое тяжелее. И потом продолжили его использовать до Бельгии. Ну а к Спа было готово заказанное нами новое шасси», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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