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Шарль Леклер признался, что обожает эклеры

Шарль Леклер признался, что обожает эклеры
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что обожает эклеры. Соответствующий вопрос был задан монегаску на пресс-конференции.

«Мне правда задали такой вопрос? Да, я их обожаю. Я не очень часто их ем, потому что это не очень хорошо сочетается с моим рационом. Но я их правда обожаю! Потрясающий вопрос», — сказал Шарль Леклер на пресс-конференции перед ВТБ Гран-при России Формулы-1.

На Гран-при Монако, домашнем для Леклера этапе чемпионата мира, болельщики поддержали своего кумира плакатом, основанным на созвучии фамилии Леклер и слова «эклер». На плакате было написано «Шарль Л'Эклер».

Перед Гран-при России Леклер занимает шестое место в личном зачёте, набрав 104 очка. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает четвёртую строчку.

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