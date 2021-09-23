Никита Мазепин пригласил Мика Шумахера к себе в гости

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился мнением о своих отношениях с партнёром по команде Миком Шумахером.

«После того, как я покатался на багги для Netflix, мы с Миком немного поболтали. Я сказал, что это снималось у меня дома и я был бы рад, если бы Мика туда приехал и мы бы повеселились. Хотя Гюнтер Штайнер утверждает, что мы никогда не будем вместе отдыхать, возможно, в будущем что-то могло бы измениться.

Был ли у нас с Шумахером длительный разговор после столкновения в Монце? Обычно у нас с Миком не бывает долгих бесед. Ты сразу понимаешь, на одной ты волне с человеком или нет. Не считаю, что мне нужно было стесняться. Моё гоночное решение оказалось неправильным, поэтому я просто подошёл и извинился», — цитирует Мазепина GPFans.