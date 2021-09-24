«Думаю, Сочи любит меня». Мазепин прокомментировал пятничные тренировки Гран-при России

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок ВТБ Гран-при России.



«Я люблю Сочи, и думаю, что Сочи любит меня, потому что когда мы приехали вера, то я посмотрел прогноз погоды — он гласил, что будет не очень хорошо, а нет ничего лучше сочинского солнца. Эта трасса такая быстрая, и весь круг получаешь удовольствие от пилотажа.



Я был не совсем уверен, какие будут ощущения от машины, ведь баланс может различаться, но по факту он был очень похож, что был в Сочи в прошлом году. Нам просто не хватает прижимной силы и темпа. Думаю, мы близки к тому, чтобы выжимать максимум. Мы выполнили сегодняшний план по кругам. Посмотрим, чего ждать завтра — не думаю, что будет так же солнечно, как сегодня», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».