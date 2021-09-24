Айлотт проведёт сезон-2022 в IndyCar, Грожан перешёл в Andretti Autosport

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео», пилот академии «Феррари» Каллум Айлотт проведёт сезон 2022 года в серии IndyCar в составе команды Juncos Hollinger Racing, сообщает пресс-служба коллектива.



Айлотт уже провёл две гонки в составе Juncos Hollinger Racing — в Портленде и Монтеррее, финишировав во второй гонке на 22-й позиции.

Для Juncos Hollinger Racing следующий сезон станет первым на полном расписании.



Айлотт в прошлом году стал вторым в личном зачёте чемпионата Формулы-2. Ранее он считался одним из кандидатов на место боевого пилота «Альфа Ромео» в следующем году, однако в последнее время ходят слухи, что Айлотт больше не рассматривается швейцарским коллективом.

Кроме того, как сообщает Racer, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан подписал полноценный контракт с командой Andretti Autosport на сезон-2022. В следующем году француз будет участвовать в серии на полном расписании, включая гонки на овалах и легендарную гонку «500 миль Индианаполиса». В нынешнем сезоне в составе Dale Coyne Racing Грожан завоевал три подиума и занимает 15-ю позицию в чемпионате.