«Ред Булл» переведёт новоиспечённого чемпиона Формулы-3 в Формулу-2

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что новоиспечённый чемпион Формулы-3 Деннис Хаугер следующий сезон проведёт в Формуле-2.



«Хаугер великолепно провёл сезон в Формуле-3. В начале сезона он совершил ошибку, но в остальной части выступал великолепно. Он продемонстрировал своё мастерство, у него есть необходимая скорость и он движется в правильном направлении. В 2022 году он будет выступать в Формуле-2, после чего ему останется сделать один единственный шаг. Ему нужно продолжать прогрессировать, как он делал это в нынешнем сезоне. Но пока он не готов к Формуле-1», — цитирует слова Хельмута Марко RaceFans.



Хаугер стал чемпионом Формулы-3 за две гонки до конца сезона. В первой гонке в Сочи он финишировал вторым, а его главный соперник в борьбе за титул Джек Дуэн — 15-м.