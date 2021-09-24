«Ред Булл» переведёт новоиспечённого чемпиона Формулы-3 в Формулу-2

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что новоиспечённый чемпион Формулы-3 Деннис Хаугер следующий сезон проведёт в Формуле-2.
«Хаугер великолепно провёл сезон в Формуле-3. В начале сезона он совершил ошибку, но в остальной части выступал великолепно. Он продемонстрировал своё мастерство, у него есть необходимая скорость и он движется в правильном направлении. В 2022 году он будет выступать в Формуле-2, после чего ему останется сделать один единственный шаг. Ему нужно продолжать прогрессировать, как он делал это в нынешнем сезоне. Но пока он не готов к Формуле-1», — цитирует слова Хельмута Марко RaceFans.
Хаугер стал чемпионом Формулы-3 за две гонки до конца сезона. В первой гонке в Сочи он финишировал вторым, а его главный соперник в борьбе за титул Джек Дуэн — 15-м.
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