Старт гонки Формулы-2 в Сочи отложен из-за дождя, все субботние заезды под вопросом
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Организаторам Формулы-2 пришлось отложить старт первой гонки гоночного уик-энда на «Сочи Автодроме». Над трассой идёт дождь, и дирекция гонки сначала отложила открытие пит-лейна, а затем объявила, что следующее обновление информации планируется в 10:50 мск.
Всю ночь в Сочи шёл дождь, нередко переходящий в ливень. Примерно в 9:00 осадки ненадолго прекратились, однако ближе к 10:00 вновь пошёл дождь, который постепенно стал усиливаться. Согласно прогнозу погоды, дождь будет идти до вечера, при этом пик ливня ожидается в ближайшие два-три часа.
Если погодные условия не станут лучше, то тренировку Формулы-1 отменят, а квалификацию перенесут на воскресенье. Две спринтерские гонки Формулы-2 и одну оставшуюся Формулы-3, вероятно, отменят.
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