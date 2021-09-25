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«Не то, чего ты ожидаешь от чемпиона». Хэмилтон раскритиковал себя за аварию на пит-лейне

«Не то, чего ты ожидаешь от чемпиона». Хэмилтон раскритиковал себя за аварию на пит-лейне
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртый результат в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1. Британец не успел проехать два подряд быстрых круга на сликах в конце сессии, потому что механикам пришлось менять переднее антикрыло на его болиде, после того как Льюис зацепил стену при въезде на пит-лейн.

«Это просто была ошибка с моей стороны. В конечном счёте я невероятно разочарован собой. До этого момента я был там, где надо. Сильно извиняюсь перед командой — и здесь, и на базе, потому что очевидно, что это не то, чего ты ожидаешь от чемпиона. Но ситуация такая, какая есть, и я сделаю максимум возможного завтра, чтобы исправить ситуацию.

В конце третьего сегмента у нас было очень слабое сцепление, было очень скользко — так бывает, когда в шинах нет никакой температуры. А я терял температуру по ходу круга. Даже дважды зацепил стену… Это очень редко для меня», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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