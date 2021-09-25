Тиктум выиграл первую гонку Ф-2 в Сочи, Шварцман — третий, Гуаньюй сошёл до старта

Пилот «Карлина» Дэниел Тиктум одержал победу в первой гонке этапа Формулы-2 в Сочи. Второе место по итогам гонки досталось гонщику молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсу, третьим финишировал россиянин Роберт Шварцман.



Лидер чемпионата Оскар Пиастри финишировал десятым, не набрав очков. Его основной преследователь в личном зачёте, пилот «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюй сошёл с трассы ещё до старта — китайца развернуло на установочном круге, после чего он заглох.



Формула-2. Сочи. Первая гонка



1. Дэниел Тиктум («Карлин») — 18 кругов

2. Юри Випс («Хайтек») +4,4

3. Роберт Шварцман («Према») +6,6

4. Джейк Хьюз («ХВА») +8,8

5. Тео Пуршер («АРТ») +9,8

6. Ральф Бошунг («Кампос») +12,9

7. Кристиан Лундгор («АРТ») +13,6

8. Рихард Версхор («МП Моторспорт») +14,1

9. Оскар Пиастри («Према») +14,9

10. Лирим Зендели («МП Моторспорт») +17,2.