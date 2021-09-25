Тиктум выиграл первую гонку Ф-2 в Сочи, Шварцман — третий, Гуаньюй сошёл до старта

Пилот «Карлина» Дэниел Тиктум одержал победу в первой гонке этапа Формулы-2 в Сочи. Второе место по итогам гонки досталось гонщику молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсу, третьим финишировал россиянин Роберт Шварцман.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри финишировал десятым, не набрав очков. Его основной преследователь в личном зачёте, пилот «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюй сошёл с трассы ещё до старта — китайца развернуло на установочном круге, после чего он заглох.
Формула-2. Сочи. Первая гонка
1. Дэниел Тиктум («Карлин») — 18 кругов
2. Юри Випс («Хайтек») +4,4
3. Роберт Шварцман («Према») +6,6
4. Джейк Хьюз («ХВА») +8,8
5. Тео Пуршер («АРТ») +9,8
6. Ральф Бошунг («Кампос») +12,9
7. Кристиан Лундгор («АРТ») +13,6
8. Рихард Версхор («МП Моторспорт») +14,1
9. Оскар Пиастри («Према») +14,9
10. Лирим Зендели («МП Моторспорт») +17,2.
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