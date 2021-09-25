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Гасли рассказал, почему был так разъярён после квалификации Гран-при России

Гасли рассказал, почему был так разъярён после квалификации Гран-при России
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал 12-й результат в квалификации ВТБ Гран-при России и объяснил, почему бушевал сразу после окончания второго сегмента.

«Я очень расстроен, даже не хочу много про это говорить. У нас была скорость, чтобы попасть в первую пятёрку. У Макса и Шарля штрафы… Каждый раз, когда мы выезжали, то были быстры. Но мы продолжали использовать старый комплект шин. Я просил поставить новые шины, ведь трасса подсыхала. Но мы не сделали этого и по этой причине вылетели.

Не знаю, почему мы не заехали в боксы за свежей резиной, как это сделали другие. Мы бы легко прошли в третий сегмент и могли заработать хороший результат. Но что сделано, то сделано, так что сконцентрируемся на воскресенье», — приводит слова Гасли GPBlog.

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