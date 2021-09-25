Вольф оценил влияние ошибки Хэмилтона на результат квалификации Гран-при России

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1, которую Льюис Хэмилтон завершил четвёртым, а Валттери Боттас — седьмым.



«Бывают ситуации, которые действительно складываются неудачно. Дело не в том, что мы допустили ошибку или причина крылась в пилотах. Мы были первыми машинами, которые выехали на трассу в третьем сегменте квалификации, поэтому мы оказались в ситуации, когда нам либо нужно было прервать две последние попытки на промежуточных шинах, чтобы получить два круга на «софте», либо действовать осторожно и закончить круг, что мы и сделали. Даже если бы Льюис не поцеловал стену, мы бы не смогли пройти два круга.



Сегодня мы не допускали ошибку. Если бы я мог вернуться назад и что-то изменить, то, может быть, мы бы не стали выезжать на трассу первыми. Но у нас нет хрустального шара, чтобы знать, что может произойти. Завершение дня стало неудачей, это стоило нам первого и второго места на старте. Нужно исправить это завтра. Иногда вещи складываются против вас. Мы были достаточно быстры, чтобы быть на первом ряду, но у нас не было возможности прогреть шины.



С тем, где стартует Льюис, нам по силам победить. И именно такой должна быть наша цель», — приводит слова Вольфа GPBlog.