Гонщика Формулы-2 Друговича отправили в городскую больницу Сочи
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Гонщик Формулы-2 Фелипе Другович, представляющий команду «УНИ-Виртуози», был отправлен в городскую больницу Сочи №4 после своей аварии на прогревочном круге перед первой гонкой моносерии на «Сочи Автодроме». Бразилец потерял контроль над болидом и поочерёдно врезался в две стены, ограждающие трассу.
«Фелипе Другович был доставлен в больницу для проверок в целях предосторожности. Фелипе сделали рентген и компьютерную томографию, и пусть он ощущает некоторую боль, но, к счастью, у него не обнаружили никаких проблем», — отметила пресс-служба «УНИ-Виртуози».
Напомним, в первой гонке Формулы-2 в Сочи не принял участия и второй гонщик команды: Чжоу Гуаньюя развернуло на прогревочном круге, после чего китаец заглох.
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