Две аварии Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при России. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в «Твиттере» видео с двумя последовательными ошибками пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которые лишили британца возможности побороться за поул в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1.



Сначала британец коснулся стены на заезде в боксы для смены шин на слики, сломав переднее крыло, а затем на быстром круге допустил разворот, что не позволило ему даже попытаться установить хороший результат на «сухих» шинах на подсыхающей трассе.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

По итогам квалификации Льюис Хэмилтон стал только четвёртым, уступив Ландо Норрису, Карлосу Сайнсу и Джорджу Расселлу. Основной соперник Хэмилтона в борьбе за титул в сезоне-2021 Макс Ферстаппен будет стартовать в гонке с последней позиции после замены силовой установки.