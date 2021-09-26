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Дуэн выиграл финальную гонку Ф-3 в Сочи, «Трайдент» — чемпион, у Смоляра две аварии

Дуэн выиграл финальную гонку Ф-3 в Сочи, «Трайдент» — чемпион, у Смоляра две аварии
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Гонщик команды «Трайдент» Джек Дуэн выиграл основную гонку сочинского этапа Формулы-3 после напряжённой борьбы со своим напарником по команде Клементом Новалаком. Новалак почти всю гонку прессинговал Дуэна и один раз даже вышел вперёд, но Джек тут же сумел его контратаковать. При этом команда пыталась призвать своих пилотов не бороться, чтобы они не рисковали победным дублем и тем самым принесли «Трайденту» победный дубль. Пилоты продолжили сражение, но ближе к финишу Новалак слегка потерял темп и пропустил Фредерика Вести, что не помешало «Трайденту» набрать достаточное число очков, чтобы опередить в общем зачёте «Прему».

Россиянин Александр Смоляр начал гонку с седьмого места. На первом круге после контакта с соперником его машину подбросило, но россиянин сумел продолжить борьбу на 12-й позиции. Позднее Смоляр шёл 10-м, но в одном из инцидентов повредил переднее антикрыло и после пит-стопа финишировал 23-м.

Формула-3. Сочи. Основная гонка.

1. Джек Дуэн — 20 кругов
2. Фредерик Вести +3,1
3. Клемент Новалак +3,7
4. Логан Сарджент +7,4
5. Джек Кроуфорд +9,6
6. Джонатан Хоггард +10,3
7. Артур Леклер +15,2
8. Виктор Мартинс +18,8
9. Аюми Иваса +23,6
10. Олли Колдуэлл +25,7...
15. Давид Шумахер +37,2...
23. Александр Смоляр +68,7
24. Деннис Хаугер +98,8.

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