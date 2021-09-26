Дуэн выиграл финальную гонку Ф-3 в Сочи, «Трайдент» — чемпион, у Смоляра две аварии

Гонщик команды «Трайдент» Джек Дуэн выиграл основную гонку сочинского этапа Формулы-3 после напряжённой борьбы со своим напарником по команде Клементом Новалаком. Новалак почти всю гонку прессинговал Дуэна и один раз даже вышел вперёд, но Джек тут же сумел его контратаковать. При этом команда пыталась призвать своих пилотов не бороться, чтобы они не рисковали победным дублем и тем самым принесли «Трайденту» победный дубль. Пилоты продолжили сражение, но ближе к финишу Новалак слегка потерял темп и пропустил Фредерика Вести, что не помешало «Трайденту» набрать достаточное число очков, чтобы опередить в общем зачёте «Прему».



Россиянин Александр Смоляр начал гонку с седьмого места. На первом круге после контакта с соперником его машину подбросило, но россиянин сумел продолжить борьбу на 12-й позиции. Позднее Смоляр шёл 10-м, но в одном из инцидентов повредил переднее антикрыло и после пит-стопа финишировал 23-м.



Формула-3. Сочи. Основная гонка.



1. Джек Дуэн — 20 кругов

2. Фредерик Вести +3,1

3. Клемент Новалак +3,7

4. Логан Сарджент +7,4

5. Джек Кроуфорд +9,6

6. Джонатан Хоггард +10,3

7. Артур Леклер +15,2

8. Виктор Мартинс +18,8

9. Аюми Иваса +23,6

10. Олли Колдуэлл +25,7...

15. Давид Шумахер +37,2...

23. Александр Смоляр +68,7

24. Деннис Хаугер +98,8.