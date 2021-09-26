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Мазепин порадовался, что в ходе Гран-при России ему удалось обогнать «Феррари»

Мазепин порадовался, что в ходе Гран-при России ему удалось обогнать «Феррари»
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как для него сложилась гонка ВТБ Гран-при России Формулы-1, в которой он финишировал 18-м. Россиянин стартовал с 15-й позиции и после первого круга шёл 12-м, но в итоге оказался последним среди тех, кто завершил гонку. При этом уже в роли кругового Мазепин обгонял на трассе даже лидеров, которые ещё не успели перейти на промежуточные шины.

«Была интересная гонка, хороший первый круг. Но потом появились проблемы с резиной, а машина у нас и так не быстрая. Но было весело, и классно, что удавалось обогнать некоторые машины, которые я даже не мечтал обогнать, например, «Феррари». На мой взгляд, это самый интересный Гран-при России в истории», — приводит слова Мазепина ТАСС.

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