Титов — о Гран-при России: мы знали, что Сочи не хватает лишь капельки дождя

Генеральный директор компании-промоутера ВТБ Гран-при России Формулы-1 АНО «Росгонки» Алексей Титов подвёл итоги уик-энда на «Сочи Автодроме».



«Если говорить о спортивной составляющей, мы знали, что Сочи не хватает лишь капельки дождя. Эта капелька дождя показала и интерес к квалификации, которая прошла вчера, и она добавила потрясающую изюминку к концу гонки, когда мы увидели дождь буквально за пять минут до финиша. Поэтому мы можем поздравить победителей гонки и призёров и радоваться, что в очередной раз подарили болельщикам Формулы-1 потрясающую гонку.



Я искренне хочу поблагодарить всех болельщиков, которые были сегодня на трибуне, потому что несмотря на ограничение в 50% мы увидели, что все 50%, которые к нам приехали в Олимпийский парк, были на трибунах — несмотря на непогоду, несмотря на дождь.



Это означает только одно: у Гран-при России и Формулы-1 колоссальное количество фанатов, это значит, что автоспорт и Формула-1 процветают и развиваются, расширяется целевая аудитория. И мы видим этот яркий драйв, который есть у людей на трибуне. Сегодня люди скандировали «Россия! Россия! Россия, вперёд!» У меня даже на секундочку пропало ощущение, что я на автоспортивном соревновании, казалось, что я на футболе. И это потрясающее чувство», — заявил Титов.