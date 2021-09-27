Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при России: Стролл возглавил таблицу с 8 баллами

По итогам ВТБ Гран-при России Формулы-1 только один гонщик получил штрафные баллы — пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл за инцидент с Пьером Гасли на последних кругах гонки. Стролл, помимо штрафа в виде добавления 10 секунд ко времени на финише, получил два штрафных балла в суперлицензию. Теперь на счету канадца восемь баллов, и он делит первую строчку этого рейтинга с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.
Что касается сгоревших баллов, то сегодня, на следующий день после завершения Гран-при России, закончился срок действия единственного штрафного балла пилота «Макларена» Даниэля Риккардо. Риккардо присоединился к Фернандо Алонсо и Мику Шумахеру, не получавшим штрафных баллов за последний год.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|8
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|8
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|6
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|4
|11 октября 2021 года — 2 балла
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|4
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|4
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|2
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|2
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
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