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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при России: Стролл возглавил таблицу с 8 баллами

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при России: Стролл возглавил таблицу с 8 баллами
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По итогам ВТБ Гран-при России Формулы-1 только один гонщик получил штрафные баллы — пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл за инцидент с Пьером Гасли на последних кругах гонки. Стролл, помимо штрафа в виде добавления 10 секунд ко времени на финише, получил два штрафных балла в суперлицензию. Теперь на счету канадца восемь баллов, и он делит первую строчку этого рейтинга с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

Что касается сгоревших баллов, то сегодня, на следующий день после завершения Гран-при России, закончился срок действия единственного штрафного балла пилота «Макларена» Даниэля Риккардо. Риккардо присоединился к Фернандо Алонсо и Мику Шумахеру, не получавшим штрафных баллов за последний год.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Ландо Норрис«Макларен»814 ноября 2021 года — 3 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»825 октября 2021 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»62 мая 2022 года — 1 балл
Кими Райкконен«Альфа Ромео»411 октября 2021 года — 2 балла
Валттери Боттас«Мерседес»425 июня 2022 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»418 апреля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Уильямс»414 ноября 2021 года — 3 балла
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»34 июля 2022 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»26 декабря 2021 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»212 сентября 2022 года — 2 балла
Карлос Сайнс«Феррари»115 ноября 2021 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»19 мая 2022 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»112 сентября 2022 года — 1 балл
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