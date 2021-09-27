Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при России: Стролл возглавил таблицу с 8 баллами

По итогам ВТБ Гран-при России Формулы-1 только один гонщик получил штрафные баллы — пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл за инцидент с Пьером Гасли на последних кругах гонки. Стролл, помимо штрафа в виде добавления 10 секунд ко времени на финише, получил два штрафных балла в суперлицензию. Теперь на счету канадца восемь баллов, и он делит первую строчку этого рейтинга с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

Что касается сгоревших баллов, то сегодня, на следующий день после завершения Гран-при России, закончился срок действия единственного штрафного балла пилота «Макларена» Даниэля Риккардо. Риккардо присоединился к Фернандо Алонсо и Мику Шумахеру, не получавшим штрафных баллов за последний год.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.