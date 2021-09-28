Сайнс: это мой сильнейший уик-энд за «Феррари» на данный момент

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Сайнс занял в гонке третье место, пропустив вперёд только Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.



«Мне кажется, что мне удалось провести очень сильные выходные, начиная со свободных заездов. Особенно здорово получилось выступить в третьем сегменте квалификации, а затем я хорошо стартовал в гонке и показывал неплохой темп в не самых простых условиях. Не буду врать. Я горд тем, как провёл этот Гран-при. Команда тоже проделала отличную работу, особенно на пит-стопах. В субботу мы сделали правильный выбор в пользу «софта», а в воскресенье вовремя перешли на промежуточные шины. Думаю, это мой сильнейший уик-энд за «Феррари» на данный момент», — приводит слова Карлоса Сайнса Autosport.