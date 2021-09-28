Латифи: Мазепин всегда очень поздно смещается при обороне. Такой у Никиты стиль

Гонщик «Уильямса» Николас Латифи поделился мнением о гоночном стиле российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина. Канадский гонщик подчеркнул, что у него нет претензий к Мазепину.



«Никита всегда очень поздно смещается при обороне. Но в этом нет ничего плохого: такой у Никиты стиль, он так управляет болидом. На мой взгляд, его тактика не выходит за рамки, просто всегда оттягивает момент смещения до последнего момента. Да, это не лучший вариант для его соперников, но что поделать», — приводит слова Латифи GrandPX.



Напомним, во время Гран-при России Мазепину вынесли предупреждение за опасную оборону от Цуноды. Мазепин и Цунода сражались за одно из последних мест в протоколе. Россиянину был показан чёрно-белый флаг.

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