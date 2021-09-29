Глава Ф-1 похвалил организацию Гран-при России и пообещал «уникальный» этап 2022 года

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился своими впечатлениями от ВТБ Гран-при России и прокомментировал предстоящий переезд российского этапа на «Игора Драйв».



«Я хотел бы лично сказать за всю Формулу-1, что это был просто невероятный уик-энд. Очень много событий, очень много энтузиазма, а подготовка к Гран-при была просто идеальной. Не надо забывать о том, насколько ужасная погода была в субботу, да и в предыдущие дни были сложные условия, поэтому хочу поздравить всех нас с завершением этого Гран-при. Всё прошло очень удачно, и в этом в том числе заслуга всех российских организаторов и сотрудников, прежде всего РАФ.



Мы счастливы, что имеем возможность приезжать в Россию, и благодарим всех наших друзей из Сочи и всей страны: для Формулы-1 очень важно проводить этап в России. Мы видим, что Ф-1 становится всё популярнее, и мы хотим больше инвестировать в её развитие. Я вижу будущее Ф-1 в России очень сильным.



В следующем году мы проведем ещё один этап в Сочи, а затем переедем в Санкт-Петербург. Сейчас мы занимаемся подготовкой к предстоящим событиям, так как Россия для нас очень и очень важная географическая единица. Я уже сейчас могу пообещать, что следующий Гран-при здесь станет по-настоящему уникальным и невероятно интересным с точки зрения всей организации.



Ну а после этого начнётся следующий этап: организация переезда в Санкт-Петербург. Он очень привлекателен для иностранцев, потому что это невероятный город с невероятными традициями, и я уверен, что этап в Санкт-Петербурге может стать по-настоящему успешным и уникальным. Но невозможно как-то противопоставлять Санкт-Петербург и Сочи, потому что здесь география места, горы и море, вся инфраструктура создают также неповторимое впечатление», — приводит слова Доменикали пресс-служба РАФ.