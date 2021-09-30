Шварцман оценил предстоящий переезд Гран-при России Формулы-1 на «Игора Драйв»

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал грядущий переезд Гран-при России Формулы-1 с «Сочи Автодрома» на новый автодром в Ленинградской области «Игора Драйв». Первый этап Формулы-1 на «Игоре» пройдёт в 2023 году.
«Это очень позитивный момент. Трасса очень близко от моего дома: в моём случае будет намного удобнее! Сама трасса очень интересная — есть и спуски, и подъёмы, перепад высот; разные интересные повороты. Я надеюсь, что для Формулы-1 это будет интересная трасса в плане обгонов. Очень надеюсь, что мне удастся поучаствовать на ней в гонках. Считаю, эта трасса в будущем окажется очень интересной для болельщиков. И она удобнее для европейских зрителей в плане логистики», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды «Према».
- 30 сентября 2021
-
10:35
-
10:16
-
09:57
- 29 сентября 2021
-
23:50
-
22:42
-
21:47
-
20:55
-
19:29
-
18:22
-
17:36
-
16:59
-
16:31
-
16:23
-
16:00
-
15:53
-
14:49
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
12:56
-
11:01
-
09:57
-
00:52
-
00:10
- 28 сентября 2021
-
22:43
-
22:10
-
21:11
-
19:52
-
18:18
-
17:37
-
16:13
-
15:10
-
13:39
-
12:40
-
12:21