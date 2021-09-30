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Шварцман оценил предстоящий переезд Гран-при России Формулы-1 на «Игора Драйв»

Шварцман оценил предстоящий переезд Гран-при России Формулы-1 на «Игора Драйв»
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Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал грядущий переезд Гран-при России Формулы-1 с «Сочи Автодрома» на новый автодром в Ленинградской области «Игора Драйв». Первый этап Формулы-1 на «Игоре» пройдёт в 2023 году.

«Это очень позитивный момент. Трасса очень близко от моего дома: в моём случае будет намного удобнее! Сама трасса очень интересная — есть и спуски, и подъёмы, перепад высот; разные интересные повороты. Я надеюсь, что для Формулы-1 это будет интересная трасса в плане обгонов. Очень надеюсь, что мне удастся поучаствовать на ней в гонках. Считаю, эта трасса в будущем окажется очень интересной для болельщиков. И она удобнее для европейских зрителей в плане логистики», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды «Према».

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