Источник: Формула-1 согласовала моторные правила, подходящие «Ауди» и «Порше»

Уже к Гран-при Турции Формулы-1 руководство чемпионата мира надеется окончательно согласовать новый моторный регламент, который должен вступить в силу 2026 года, сообщает Auto Motor und Sport. Все нынешние поставщики моторов согласились на отказ от теплового генератора MGU-H для упрощения и удешевления силовой установки. Кроме того, такой вариант установки — с турбированным двигателем внутреннего сгорания V6, работающим на биотопливе, и генератором кинетической энергии MGU-K — отвечает запросам «Ауди» и «Порше», которые всерьёз рассматривают возможность прийти в Формулу-1. Ожидается, что согласование нового регламента даст зелёный свет программам двух брендов концерна «Фольксваген».
Мощность MGU-K вырастет со 120 кВт до 350, и таким образом генератор будет обеспечивать 476 л.с. вместо нынешних 163 л.с. Однако накапливать такой объём энергии только благодаря работе задних тормозов будет нелегко даже при использовании электронной тормозной системы brake-by-wire. Поэтому уже обсуждается возможность внедрения активной аэродинамики, которая будет повышать прижимную силу сзади на торможениях.
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