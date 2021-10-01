Хорнер — о Вольфе: ящик входящих писем на почте ФИА потребует большой чистки в конце года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о противостоянии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона и подшутил над боссом «Мерседеса» Тото Вольфом.



«Хэмилтон брется за то, чтобы стать самым успешным гонщиком всех времёг, он действующий чемпион мира. Но время не стоит на месте. Льюис достиг многого, но всегда будет следующее поколение.



Максу 23 года, у него много лет карьеры впереди, а в начале этого сезона он не был фаворитом. Ему нравятся гонки, нравятся вызовы. У него есть преимущество — он молод. Льюис любит играть в психологические игры, Макс — нет. Он из тех парней, чья жизнь вращается вокруг гонок, а когда он не на трассе, он гоняется в онлайне. У Льюиса другая жизнь.



Противостояние с Вольфом? В этом больше политики, потому что за кулисами происходит гораздо больше. Ящик входящих писем на почте ФИА потребует большой чистки в конце года. Тото никогда не оказывался в положении, в котором ему бросали вызов. Он унаследовал очень сильную команду от Росса Брауна, проделал большую работу по сохранению этого, но он впервые испытывает такой прессинг. А на давление люди реагируют по-разному», — цитирует Хорнера Independent.