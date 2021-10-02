Эванс лидирует на Ралли Финляндии после 15 СУ, Рованперя сошёл, Нёвиль потерял время

Гонщик «Тойоты» Эльфин Эванс возглавил протокол Ралли Финляндии WRC после завершения второго соревновательного дня. Эванс на девять секунд опережает своего ближайшего преследователя, пилота «Хёндэ» Отта Тянака.



Не обошлось во второй соревновательный день без аварий — один из лидеров первого дня Калле Рованперя врезался в груду камней на 10-м спецучастке. Машина финна не подлежала ремонту, и он был вынужден завершить борьбу за победу.



На 15-м спецучастке с проблемами столкнулся ещё один лидер — Тьерри Нёвиль. Бельгийцу удалось продолжить гонку, однако он потерял более 10 минут из-за аварии.



WRC. Ралли Финляндии. Положение после 15 СУ



1. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 43.51,3

2. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +2,8

3. Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) +6,1

4. Эсапекка Лаппи (Movisport) +6,7

5. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +33,6

6. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT)

7. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT).