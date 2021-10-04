Боттас рассказал, разрешено ли ему бороться с Хэмилтоном на трассе в концовке сезона-2021
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался, разрешено ли ему бороться в нынешнем сезоне с Льюисом Хэмилтоном на трассе. Напомним, сезон-2021 для Боттаса станет последним в составе «Серебряных стрел».
«В Формуле-1 ты никогда не знаешь, как в итоге сложится сезон. Впереди ещё немало гонок, так что никогда не говори никогда. В любом случае я буду стараться изо всех сил стремиться побеждать в гонках. Я постараюсь выступать настолько стабильно, насколько это будет возможно.
Разрешат ли мне в «Мерседесе» бороться с Льюисом? Честно говоря, не знаю, спросите Тото Вольфа. По крайней мере, по ходу сезона я не чувствовал запрета на борьбу с ним. Но всегда сложно сказать», — приводит слова Боттаса Speedcafe.
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