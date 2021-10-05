Баттон: в Монце в большей степени виноват Ферстаппен, в Сильверстоуне — Хэмилтон

Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о борьбе за титул Формулы-1 нынешнего сезона, которая ведётся между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». По словам Баттона, это одно из лучших противостояний, свидетелем которых он когда-либо был. Дженсон также поделился мнением об инцидентах между Льюисом и Максом, случившихся на Гран-при Италии и Великобритании.

«Будущий чемпион? Не знаю! Но именно поэтому чемпионат 2021 года — один из лучших, что я видел. Два очка между пилотами, и любой из них может выиграть титул. А самое замечательное, что это два очень разных гонщика, две очень разные команды. И они конкурентоспособны на самых разных типах трасс. Так что да, смотреть на это действительно здорово.

Что касается степени вины на Гран-при Италии, я думаю, что она в большей степени лежит на Ферстаппене. А вот в Сильверстоуне инцидент, произошедший между ними, был в большей степени следствием ошибки Льюиса. Ни один из них не хочет уступать ни на дюйм. Уверен, что инциденты между обоими будут происходить и в будущем», — приводит слова Баттона Luxury London.