Леклер — о Гран-при Турции: грустно, что упустил подиум. Но я всё равно ни о чём не жалею

Гонщик команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Турции. Напомним, Леклер занял четвёртое место по итогам гонки.



«Ситуация на трассе была несколько необычной: никто не понимал, когда проводить пит-стоп. Когда я ещё был на старых шинах, команда сообщила по радио, что Валттери Боттас после своего пит-стопа на новом комплекте промежуточных шин едет не особо быстро.



На протяжении семи кругов у Боттаса действительно были проблемы с гранулированием резины, но как только шины заработали, он буквально полетел. Тогда мы тоже провели пит-стоп, но было слишком поздно. До финиша оставалось кругов 10, шины так и не заработали, как надо.



Грустно, что я упустил подиум, но всё равно ни о чём не жалею. На прошлом этапе в России у нас с командой возникли проблемы с коммуникацией, но сегодня всё было идеально. Да, наше решение не оправдалось, но поведение шин в гонке было странным», — цитирует Леклера официальный сайт Формулы-1.