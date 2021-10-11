Формула-1 опробует автоматическое удаление кругов при двойных жёлтых флагах

Формула-1 планирует опробовать систему автоматического удаления результата круга во время двойных жёлтых флагов. Впервые это произойдёт уже на ближайшем Гран-при, который состоится в Остине (США).
Напомним, испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо был вызван к стюардам после окончания квалификации Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов в начале сессии.
Выслушав пилота и проверив данные телеметрии, стюарды пришли к выводу, что Алонсо достаточно замедлился в зоне действия двойных жёлтых флагов, поскольку его следующий быстрый круг был на 3,5 секунды быстрее. Испанец избежал штрафа.
Напомним, Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Турции. Второе место по итогам заезда занял его напарник, Валттери Боттас, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
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