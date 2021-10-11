Бинотто пропустит Гран-при в Мексике и Бразилии из-за подготовки «Феррари» к сезону-2022

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто принял решение не ехать на Гран-при Мексики и Бразилии из-за подготовки к сезону-2022 и новому техническому регламенту.

«Я также пропущу Гран-при в Мексике и Бразилии. Мы находимся в ключевой фазе проекта 2022 года», — приводит слова Бинотто Corriere della Sera.

Руководитель пропустил и Гран-при Турции. В Стамбуле его команда претендовала на победу, но в итоге довольствовалась четвёртым местом Шарля Леклера.

Напомним, вчера в Стамбуле завершился Гран-при Турции. Победу по её итогам праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м.