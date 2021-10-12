Источник: Имола заменит в календаре Формулы-1 не Гран-при Франции, а другой этап

Гран-при Эмилии-Романьи заменит Гран-при Китая в календаре Формулы-1 на 2022 год, о чём сообщает RacingNews365. По информации издания, китайский этап будет отменён из-за усиленной борьбы страны с коронавирусом в связи с подготовкой к ОИ-2022.
Также сообщается, что будет сдвинута дата Гран-при Франции, который состоится 24 июля 2022 года. Планируется и возвращение Гран-при Сингапура, отменённого в сезоне-2021 из-за строгих мер безопасности в связи с коронавирусом. Гран-при Сингапура состоится 2 октября 2022 года.
Последний Гран-при Эмилии-Романьи прошло 18 апреля. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также на пьедестал поднялся Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.
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