Александер Албон раскритиковал стюардов из-за штрафа Пьера Гасли на Гран-при Турции

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал гоночный инцидент между Пьером Гасли и Фернандо Алонсо на Гран-при Турции, выразив несогласие с решением стюардов. По итогам инцидента Албон получил пятисекундный штраф.



«Согласен ли я со стюардами? Ни в коем случае. Вообще-то это неписаное правило: на первых кругах стюарды должны разумно следовать политике «пусть гоняются». Нужно было просто позволить это сделать», — приводит слова Албона PlanetF1.

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Ранее в ФИА объяснили, почему наказали Гасли пятисекундным штрафом на Гран-при Турции. Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что Пьер был единоличным виновником инцидента.