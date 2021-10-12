Александер Албон раскритиковал стюардов из-за штрафа Пьера Гасли на Гран-при Турции

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал гоночный инцидент между Пьером Гасли и Фернандо Алонсо на Гран-при Турции, выразив несогласие с решением стюардов. По итогам инцидента Албон получил пятисекундный штраф.
«Согласен ли я со стюардами? Ни в коем случае. Вообще-то это неписаное правило: на первых кругах стюарды должны разумно следовать политике «пусть гоняются». Нужно было просто позволить это сделать», — приводит слова Албона PlanetF1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Ранее в ФИА объяснили, почему наказали Гасли пятисекундным штрафом на Гран-при Турции. Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что Пьер был единоличным виновником инцидента.
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