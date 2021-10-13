Марк Уэббер усомнился, что на машине «Ред Булл» можно выиграть чемпионат

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поставил под сомнение чемпионские перспективы Макса Ферстаппена («Ред Булл»). На Гран-при Турции Ферстаппен занял второе место, уступив гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу.
«Мои опасения таковы: даёт ли «Ред Булл» Максу машину, на которой можно «закрыть» чемпионат? Я думал, что Ферстаппен всю дистанцию гонки будет держаться близко к Валттери, но он не смог соответствовать его скорости.
Было интересно. В «Ред Булл» понимают, что им нужно чем-то ответить на темп «Мерседеса» — как на сухой, так и на мокрой трассе, — учитывая новые моторы «Мерседеса», или аэродинамику, или что там ещё», — приводит слова Уэббера F1i.
В личном зачёте отрыв Ферстаппена от главного конкурента, Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), составляет шесть очков.
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