Источник: в сезоне-2022 Формула-1 проведёт шесть Гран-при со спринт-квалификациями

В Лондоне состоялось очередное заседание Международной автомобильной федерации по поводу Формулы-1. По информации RaceFans, комиссия согласовала ряд изменений, касающихся следующего сезона, но пока их не обнародовала.



Как стало известно изданию, в сезоне-2022 планируется провести сразу шесть Гран-при со спринт-квалификациями. Отметим, что в официальном релизе ФИА было указано, что формат спринт-квалификаций получил одобрение как от участников гонок, так и от зрителей.



Напомним, в связи с сорванным из-за дождя Гран-при Бельгии комиссией также были рассмотрены возможные изменения в спортивном регламенте. Комиссия попросила спортивный консультационный комитет предложить новые варианты правил для гонок с небольшой продолжительностью.

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