Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: в сезоне-2022 Формула-1 проведёт шесть Гран-при со спринт-квалификациями

Источник: в сезоне-2022 Формула-1 проведёт шесть Гран-при со спринт-квалификациями
Комментарии

В Лондоне состоялось очередное заседание Международной автомобильной федерации по поводу Формулы-1. По информации RaceFans, комиссия согласовала ряд изменений, касающихся следующего сезона, но пока их не обнародовала.

Как стало известно изданию, в сезоне-2022 планируется провести сразу шесть Гран-при со спринт-квалификациями. Отметим, что в официальном релизе ФИА было указано, что формат спринт-квалификаций получил одобрение как от участников гонок, так и от зрителей.

Напомним, в связи с сорванным из-за дождя Гран-при Бельгии комиссией также были рассмотрены возможные изменения в спортивном регламенте. Комиссия попросила спортивный консультационный комитет предложить новые варианты правил для гонок с небольшой продолжительностью.

Новость по теме
В Формуле-1 изменят правила после сорванного Гран-при Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021