Источник: в сезоне-2022 Формула-1 проведёт шесть Гран-при со спринт-квалификациями
Поделиться
В Лондоне состоялось очередное заседание Международной автомобильной федерации по поводу Формулы-1. По информации RaceFans, комиссия согласовала ряд изменений, касающихся следующего сезона, но пока их не обнародовала.
Как стало известно изданию, в сезоне-2022 планируется провести сразу шесть Гран-при со спринт-квалификациями. Отметим, что в официальном релизе ФИА было указано, что формат спринт-квалификаций получил одобрение как от участников гонок, так и от зрителей.
Напомним, в связи с сорванным из-за дождя Гран-при Бельгии комиссией также были рассмотрены возможные изменения в спортивном регламенте. Комиссия попросила спортивный консультационный комитет предложить новые варианты правил для гонок с небольшой продолжительностью.
Новость по темеВ Формуле-1 изменят правила после сорванного Гран-при Бельгии
Комментарии
- 13 октября 2021
-
20:23
-
19:18
-
18:26
-
17:45
-
16:40
-
15:00
-
13:46
-
13:10
-
12:07
-
11:56
-
11:09
-
10:47
-
10:04
-
09:08
-
01:22
-
00:40
- 12 октября 2021
-
23:54
-
22:44
-
21:31
-
19:34
-
19:04
-
17:37
-
16:57
-
16:00
-
15:21
-
14:52
-
14:47
-
14:13
-
13:56
-
13:44
-
13:30
-
13:28
-
12:57
-
11:58
-
11:46
Партнерский контент