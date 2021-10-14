Кротов и Жильцов заняли шестое место на этапе Кубка мира по бахам в Марокко

Штурман Дениса Кротова в составе Moscow Rally Team Константин Жильцов подвёл итоги четвёртого этапа Кубка мира ФИА по ралли-рейдам — Ралли Марокко. В заключительный день гонки экипаж из России занял седьмое место, а в общем зачёте стал шестым. Уверенную победу в гонке одержал Нассер Аль-Аттия, почти на 16 минут опередивший Язида Аль-Раджи.



«Сегодняшний день прошёл шикарно. Мы немножко поменяли подход к езде по дюнам, и Денис – просто молодец: он ехал в высоком темпе, и всё шло как по нотам. Я просто стоя аплодирую. Команда отработала великолепно, машина отлично ехала, мы были уверены, что нас не ожидают никакие проблемы. Спасибо организаторам и всем, кто сделал для нас эту гонку.



Это была очень хорошая гонка, полностью соответствовавшая всем требованиям Кубка мира и настоящих ралли-рейдов. Я получил огромное удовольствие. Помимо прочего, для меня это был серьёзный тест электронного роудбука, ведь его работу опять поменяли. Электронные дорожные книги — это будущее, ФИА точно будет их продавливать, и в ближайшее время с ними поедут все. Ничего страшного в этом гаджете нет, никаких серьёзных проблем с ним я не испытал», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.