Кротов и Жильцов заняли шестое место на этапе Кубка мира по бахам в Марокко

Штурман Дениса Кротова в составе Moscow Rally Team Константин Жильцов подвёл итоги четвёртого этапа Кубка мира ФИА по ралли-рейдам — Ралли Марокко. В заключительный день гонки экипаж из России занял седьмое место, а в общем зачёте стал шестым. Уверенную победу в гонке одержал Нассер Аль-Аттия, почти на 16 минут опередивший Язида Аль-Раджи.
«Сегодняшний день прошёл шикарно. Мы немножко поменяли подход к езде по дюнам, и Денис – просто молодец: он ехал в высоком темпе, и всё шло как по нотам. Я просто стоя аплодирую. Команда отработала великолепно, машина отлично ехала, мы были уверены, что нас не ожидают никакие проблемы. Спасибо организаторам и всем, кто сделал для нас эту гонку.
Это была очень хорошая гонка, полностью соответствовавшая всем требованиям Кубка мира и настоящих ралли-рейдов. Я получил огромное удовольствие. Помимо прочего, для меня это был серьёзный тест электронного роудбука, ведь его работу опять поменяли. Электронные дорожные книги — это будущее, ФИА точно будет их продавливать, и в ближайшее время с ними поедут все. Ничего страшного в этом гаджете нет, никаких серьёзных проблем с ним я не испытал», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 14 октября 2021
-
00:27
-
00:21
- 13 октября 2021
-
23:25
-
22:34
-
21:15
-
20:23
-
19:18
-
18:26
-
17:45
-
16:40
-
15:00
-
13:46
-
13:10
-
12:07
-
11:56
-
11:09
-
10:47
-
10:04
-
09:08
-
01:22
-
00:40
- 12 октября 2021
-
23:54
-
22:44
-
21:31
-
19:34
-
19:04
-
17:37
-
16:57
-
16:00
-
15:21
-
14:52
-
14:47
-
14:13
-
13:56
-
13:44