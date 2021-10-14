Феттель: руководители Формулы-1 должны спросить себя, не преобладают ли деньги над моралью

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель считает, что руководители Формулы-1 не должны гнаться за финансовым успехом организации, а принимать решения исходя из моральных соображений.

«Я думаю, проблема в том, что спортом, как и страной, управляют отдельные люди. Они имеют индивидуальные мнения, опыт и т.д., поэтому, конечно, это сложно.



Но мы должны найти идеальных людей, которые будут управлять нашим спортом, а затем выбрать правильный путь развития.



Есть не только интерес в продвижении спорта, но и финансовая составляющая. И я думаю, что люди, стоящие у руля, должны задать себе вопрос: есть ли у них мораль?

Нельзя говорить «да» любой крупной сделке, если это плохо отразится на людях», — приводит слова Феттеля Motorsport.