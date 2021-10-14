Влади из «Касты» посоревнуется с профессиональными симрейсерами в финале Forza Motorsport

Закончились отборы восьмого этапа чемпионата Forza Motorsport, а значит в это воскресенье мы узнаем имя восьмого участника гранд-финала. Среди всех участников, прошедших трёхдневные отборы, в финал смогли отобраться 18 участников.
Финал восьмого этапа пройдет на BMW M1 PROCAR 1979 года и испанской трассе Барселона – Каталунья.
Ведущей финала восьмого этапа будет Зухра Уразбахтина — ведущая клубного телевидения хоккейного клуба «Авангард», блогер и модель. Гостями студии и участниками финала станут:
— Влади – музыкант, участник группы «Каста»;
— Росс Мэй – известный симрейсер из Шотландии, выступающий под ником LZR Rossi, шестикратный участник мирового гранд-финала Forza Racing Championship;
— Егор Кальдиков — атлет Black Monster, професиональный скейтер, член сборной России по скейтбордингу.
Прямая трансляция финала восьмого этапа начнётся 19 сентября в 18:00 мск. Ссылки на трансляции:
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Напоминаем, с 15 сентября игра больше недоступна в продаже. Ждем новую версию Forza Motorsport в 2022 году.
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