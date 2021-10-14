Лоуренс Стролл: годы в «Уильямсе» стали пыткой для моего сына

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл поделился мнением о сезонах, которые его сын Лэнс Стролл провёл в качестве гонщика «Уильямса». По словам Стролла-старшего, гонки за «Уильямс» стали для Лэнса большим испытанием.
«Два сезона в «Уильямсе» стали для моего сына настоящей пыткой. Когда ты привык побеждать в других сериях и классах, а потом постоянно финишируешь 18-м в чемпионате, такое сложно принять. Было очень важно предоставить Лэнсу шанс показать себя в более конкурентоспособной машине. Это удалось с «Рейсинг Пойнт» в 2019 году.
Мог ли Лэнс добиться большего в прошлом сезоне? Конечно. После Гран-при Италии он занимал четвёртое место в чемпионате, но потом случился инцидент в Муджелло, за которым последовали столкновения с другими пилотами», — цитирует Стролла-старшего GPFans.
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